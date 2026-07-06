Мэр Торонто повторила празднование Роналду после матча

69-летняя мэр Торонто Оливия Чоу посетила футбольный матч в футболке сборной Португалии и повторила знаменитое празднование Криштиану Роналду SIIIUUU. Болельщики на стадионе уговорили ее исполнить жест, который она повторила на трибунах.

Роналду также записал видеообращение 12-летнему фанату из Венесуэлы, который пострадал после землетрясения и лишился семьи, дома и ноги. Футболист пообещал лично встретиться с мальчиком и пригласить его на свой матч.

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