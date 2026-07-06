В 1/8 финала чемпионата мира пройдут матчи Португалии с Испанией и США с Бельгией

Матчи 1/8 финала могут стать напряженными противостояниями. Сборные Португалии и Испании не демонстрируют разгромных побед на турнире и уже теряли очки, что делает исход их очного матча неопределенным.

Во втором матче хозяева турнира, сборная США, сыграют против Бельгии. Американская команда делает ставку на скорость, а бельгийцы – на опыт своих лидеров. Среди них отмечается нападающий Ромелу Лукаку, которому достаточно одного момента для взятия ворот.

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