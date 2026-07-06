Сборная Норвегии обыграла Бразилию в чемпионате мира

Сборная Норвегии сенсационно обыграла Бразилию со счетом 2:1 в матче чемпионата мира. Очередной фаворит турнира покинул розыгрыш. Встреча, по словам спортивных критиков, напоминала шахматную партию, в которой пружина сжималась до последнего.

Главным героем матча стал нападающий Эрлинг Холланд, который из любой ситуации извлекает максимальный КПД. Голы в составе норвежской команды позволили одержать историческую победу.

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