Москвичи столкнулись с обманом при покупке мебели

Москвичи сообщили об обмане при покупке мебели на одной из фабрик. Покупатели вносили 100% предоплату, но не получали заказ и не могли вернуть деньги. По данным пострадавших, подобных случаев по стране уже более 60.

Юристы рекомендуют в такой ситуации направить продавцу досудебную претензию, сохранить договор, чеки и переписку. Если деньги не возвращают, необходимо обращаться в суд. Перед оплатой специалисты также советуют проверять данные компании, внимательно изучать договор и не соглашаться на полную предоплату.

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