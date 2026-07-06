Россияне с изменившейся подписью могут столкнуться с трудностями при проверке паспорта

Россияне, у которых со временем изменилась подпись, могут столкнуться с трудностями при проверке паспорта. В МВД пояснили, что изменение подписи само по себе не является основанием для замены документа.

При этом в спорных ситуациях или во время проверки сотруднику или системе может быть сложнее подтвердить, что подпись в паспорте действительно принадлежит гражданину.

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