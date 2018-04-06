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06 апреля 2018, 08:45

Происшествия

Двое друзей чудом спаслись из-под колес поезда в лондонском метро

Двое друзей чудом спаслись из-под колес поезда в лондонском метро

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"Родились в рубашке" − только так можно объяснить чудесное спасение двух друзей в лондонском метро. Молодые парни веселились не на шутку, толкая друг друга к краю платформы. В результате оба упали на рельсы перед подъезжающим поездом. Свидетели случившегося быстро среагировали и предотвратили страшную трагедию.

Очевидцы уверены, что счастливчики были изрядно пьяны. Сразу после инцидента друзья зашли в поезд "как ни в чем не бывало". Подробности − в сюжете телеканала Москва 24
видео происшествия за рубежом транспорт Владимир Калякин Евгения Мирошкина

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