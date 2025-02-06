Костюмы из фильма о Пушкине выставили на станции "Воробьевы горы" в Москве

Станция метро "Воробьевы горы" превратилась в выставочный зал. Там в специальных колбах разместили костюмы главных героев фильма "Пророк. История Александра Пушкина".

Костюмы вдохновлены модой XIX века, но перекликаются с современностью. Посетить выставку можно до 25 февраля включительно.

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