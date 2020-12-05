У Главного храма Вооруженных сил прошла реконструкция, посвященная Дню начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой. Масштабное мероприятие развернулось в музее под открытым небом "Поле Победы".

Это место было выбрано неслучайно – именно там, в районе музея, в начале декабря 41-го Вермахт предпринял последнюю попытку прорваться к столице. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

