ЗАГСы Москвы открыли прием заявлений на площадки проекта "Новые адреса счастья"

Столичные ЗАГСы открыли прием заявлений на выездные площадки проекта мэра Москвы "Новые адреса счастья" на 2027 год. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Для молодоженов доступны свыше 10 тысяч слотов на 17 площадках. При составлении графика организаторы учли пожелания будущих молодоженов по каждой локации.

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