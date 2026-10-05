В Подмосковье спасли из рабства 6 человек. Несколько жителей Раменского организовали так называемый работный дом в съемном коттедже. Они находили людей, которые попали в сложную жизненную ситуацию, и предлагали работу с питанием и проживанием, а потом забирали документы и телефоны.

В случае отказа от работы жертвам угрожали оружием и электрошокером. Платили им при этом копейки.

Все закончилось, когда один один из работников сбежал и обратился в полицию. Оперативники задержали пятерых подозреваемых, возбуждено уголовное дело.

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