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05 октября, 16:15

Происшествия

В Подмосковье спасли из рабства 6 человек

В Подмосковье спасли из рабства 6 человек

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В Подмосковье спасли из рабства 6 человек. Несколько жителей Раменского организовали так называемый работный дом в съемном коттедже. Они находили людей, которые попали в сложную жизненную ситуацию, и предлагали работу с питанием и проживанием, а потом забирали документы и телефоны.

В случае отказа от работы жертвам угрожали оружием и электрошокером. Платили им при этом копейки.

Все закончилось, когда один один из работников сбежал и обратился в полицию. Оперативники задержали пятерых подозреваемых, возбуждено уголовное дело.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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