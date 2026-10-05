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05 октября, 07:30

Общество

Российским подросткам напомнили о возможности накапливать пенсионные баллы с 14 лет

Российским подросткам напомнили о возможности накапливать пенсионные баллы с 14 лет

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Российским подросткам напомнили, что официально работать и накапливать пенсионные баллы можно уже с 14 лет. Эксперты президентской академии отметили, что для этого подросток должен быть официально трудоустроен.

Для несовершеннолетних при этом действуют сокращенные нормы рабочего времени. Подростки могут работать не более 24 часов в неделю, а в возрасте от 16 до 18 лет – до 35 часов. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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