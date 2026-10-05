Летние веранды начали демонтировать в Москве

В Москве начали демонтировать летние веранды. Несмотря на то, что официальный сезон продлится до 1 ноября, конструкции уже убрали с Тверского и Цветного бульваров, улицах Сретенки, Петровки и Забелина.

Некоторые владельцы планируют оставить террасы на зиму. В этом случае они должны соответствовать требованиям безопасности для холодного периода. После 15 ноября инспекторы проверят, насколько рестораны готовы к следующему сезону.

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