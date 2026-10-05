Эпидемиологическая ситуация по гриппу в Москве остается стабильной

Ситуация с гриппом в Москве остается стабильной. К новому сезону вакцины полностью обновили, специалисты изменили все три компонента препаратов из-за появления штаммов, к которым у людей еще нет иммунитета.

Прививка особенно важна для детей, беременных, пожилых людей и тех, кто имеет хронические заболевания. Защита после вакцинации формируется примерно за две недели, поэтому врачи советуют не откладывать прививку.

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