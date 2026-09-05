Дерби "Динамо" и "Спартака" пройдет на "ВТБ-Арене"

В седьмом туре РПЛ состоятся два топовых матча. На "ВТБ-Арене" пройдет дерби "Динамо" и "Спартака". У бело-голубых 10 очков и шестое место, у красно-белых 13 баллов и вторая позиция. Последняя домашняя победа динамовцев над спартаковцами была в мае 2025 года со счетом 2:0.

ЦСКА в гостях сыграет с "Зенитом". У команд по 12 очков, питерцы на третьем месте, армейцы на четвертом. Последний выездной успех ЦСКА над "Зенитом" был два года назад со счетом 1:0. "Родина" в Махачкале сыграет с местным "Динамо". "Локомотив" в Калининграде встретится с "Балтикой". Красно-зеленые пока без побед.

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