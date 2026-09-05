Более 20 млн поездок совершили на автобусах проекта "Москва – область"

Пятьдесят прямых маршрутов связали столицу с Подмосковьем в рамках проекта "Москва – область". На линии вышли 500 современных автобусов. Пассажиры совершили более 20 миллионов поездок на автобусах проекта.

На маршрутах работают автобусы класса "комфорт плюс" с 36 сиденьями, ремнями безопасности, USB-зарядками и климат-контролем. Жители Подмосковья могут использовать безлимитные абонементы "Единый" зоны "Пригород" с экономией до 60%.

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