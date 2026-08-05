Россияне смогут пополнять счета через сторонние банкоматы с 1 октября

С 1 октября россияне смогут вносить наличные на свои счета через банкоматы сторонних банков. Клиент сможет положить деньги через устройство одного банка, а средства поступят на счет в другой кредитной организации.

За одну операцию можно будет внести не более 25 тысяч рублей, в сутки – до 50 тысяч, в месяц – до 200 тысяч рублей. Банки также смогут устанавливать комиссию за такую услугу, если это предусмотрено договором.

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