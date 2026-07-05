В России с 2027 года изменятся правила для доноров крови. Новые требования утвердили в Минздраве РФ.

Согласно документу, перед первой донацией разрешат проводить экспресс-тестирование на наличие заболеваний, которые могут передаваться при переливании крови. Также значительно увеличатся сроки хранения анкеты донора и согласия на обработку персональных данных: до 30 лет на бумажных носителях и до 50 лет в электронном виде.

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