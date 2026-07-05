Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 июля, 11:30

Общество

В России с 2027 года изменятся правила для доноров крови

В России с 2027 года изменятся правила для доноров крови

Пасмурная погода и дожди ожидаются в Москве 5 июля

В России семьи с двумя детьми могут вернуть часть НДФЛ по новой форме

Ветер с порывами до 10 м/с ожидается в Москве 5 июля

В Госдуме предложили ввести дистанционное оформление отпуска по уходу за ребенком

Молодожены в России все чаще отдают предпочтение камерным свадьбам

Профессор ВШЭ оценил идею отмены ВКР в российских вузах из-за ИИ

В России появится сервис дистанционного рассмотрения апелляций на результаты ЕГЭ

Эксперт рассказал, как часто нужно чистить кондиционеры

Верховный суд РФ запретил возвращать недвижимость по "схеме Долиной"

В России с 2027 года изменятся правила для доноров крови. Новые требования утвердили в Минздраве РФ.

Согласно документу, перед первой донацией разрешат проводить экспресс-тестирование на наличие заболеваний, которые могут передаваться при переливании крови. Также значительно увеличатся сроки хранения анкеты донора и согласия на обработку персональных данных: до 30 лет на бумажных носителях и до 50 лет в электронном виде.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоЕвгения Мирошкина

Как правильно подготовиться к речному сплаву?

Важно знать, какие препятствия встретятся на пути, где находятся запасные выходы с маршрута

Читать
закрыть

Чем опасен "гречневый" метод приучения ребенка к горшку?

Эксперты уверены: методика является крайне странной и не имеет научного обоснования

Читать
закрыть

Что будет с огородами москвичей в период "огуречных" дождей?

Влага может дать старт обильной волне лесных грибов и ягод

Влияние дождливой погоды на огородные растения будет зависеть от температуры

Читать
закрыть

Как бороться с подростками на питбайках?

В автошкольной среде обсуждают введение новой категории "М1" для питбайков и средств индивидуальной мобильности

Читать
закрыть

Какие бытовые привычки хозяев убивают животных?

Курение в одном помещении с собакой повышает риск развития у нее деменции

Фактором риска являются ядовитые растения, которые разводят хозяева

Читать
закрыть

Может ли курортный роман перерасти в серьезные отношения?

Успешными оказываются те романы, к которым человек относится осознанно

Читать
закрыть

Почему зумеры массово отказываются от водительских прав?

Среди причин – страх садиться за руль и высокая стоимость топлива

Читать
закрыть

Что известно о пропаже 12-летних школьниц в Туве?

Пропавшие дети не могли отправиться куда-либо с неизвестными им людьми

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика