05 июля 2025, 18:30Город
Более 1,1 млн человек посетили речные вокзалы Москвы в 2025 году
Более 1,1 миллиона человек посетили речные вокзалы Москвы с начала года. На их площадках провели почти 470 мероприятий. Например, зимой там отмечали новогодние праздники, катались на коньках и поздравляли защитников Отечества, а весной открыли сезоны свадеб и речной пассажирской навигации.
Парад исторических трамваев пройдет в столице 12 июля, в День московского транспорта. В нем примут участие 16 составов разных поколений. Вместе с электрическими вагонами впервые по новой линии на улице Сергия Радонежского проедет конка.
На московских ярмарках выходного дня начался сезон персиков, абрикосов и алычи. Там можно найти разные сорта этих культур, выращенных на юге России.
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