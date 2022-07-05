Около 2 тыс пассажиров столичного метро ежедневно пользуются СБП – Ликсутов

Около двух тысяч пассажиров московского метро ежедневно пользуются системой быстрых платежей (СБП). Об этом рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов.

Этот способ оплаты успешно протестировали на Большой кольцевой линии и готовятся внедрить на всех станциях метрополитена. Чтобы купить билет, нужно скачать в смартфон мобильный сервис одного из банков и с помощью камеры считать QR-код.

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