05 июля 2022, 18:30Транспорт
Около 2 тыс пассажиров столичного метро ежедневно пользуются СБП – Ликсутов
Около двух тысяч пассажиров московского метро ежедневно пользуются системой быстрых платежей (СБП). Об этом рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов.
Этот способ оплаты успешно протестировали на Большой кольцевой линии и готовятся внедрить на всех станциях метрополитена. Чтобы купить билет, нужно скачать в смартфон мобильный сервис одного из банков и с помощью камеры считать QR-код.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.