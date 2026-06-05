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05 июня, 07:15

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В Москве доступны 8 зон для купания

В Москве доступны 8 зон для купания

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Москвичам доступны 8 зон для купания в предстоящие жаркие дни. В Зеленограде открыты Школьное озеро и Большой городской пруд. Также можно купаться в Пионерском пруду, Белом озере и Путяевском пруду № 1.

Безопасными для купания также являются пляжи "Динамо", "Серебряный бор-2" и "Серебряный бор-3". Купание запрещено в зоне отдыха "Тропарево", так как вода не соответствует требованиям по микробиологическим показателям.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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