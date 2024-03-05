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Новости

Новости

05 марта 2024, 20:00

Город

Новости часа: 2,3 тыс многоквартирных домов вошли в программу капремонта на 2024 год

Новости часа: 2,3 тыс многоквартирных домов вошли в программу капремонта на 2024 год

В Москве отреставрируют высотку на Кудринской площади

Более 2,2 тыс памятников архитектуры отреставрировали за 13 лет – мэр Москвы

Новости часа: Собянин утвердил проект комплексного развития части промзоны Прожектор

В комплексе горхозяйства рассказали о выращивании в московских теплицах цветов к 8 Марта

Собянин рассказал о завершении строительства городского вокзала Лианозово МЦД-1

Новости часа: Собянин рассказал о завершении строительства вокзала Лианозово МЦД-1

Собянин рассказал о городском проекте "Школа реставраторов"

Собянин утвердил проект комплексного развития части бывшей промзоны Прожектор

Московская неделя моды открылась в столице

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 2,3 тысячи многоквартирных домов вошли в программу капремонта на 2024 год. Об этом рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков.

Движение на дублере Калужского шоссе в сторону Московской области будут перекрывать по ночам до 25 марта. Об этом предупредили в ГИБДД.

В Москве начали прием заявок от художников в секцию Агентства креативных индустрий на ярмарке "Арт Москва". Об этом рассказала пресс-служба.

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