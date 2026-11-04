Размер прожиточного минимума проиндексируют в России с 1 января. Он вырастет почти на 7%. Соответственно, увеличатся все льготы, включая единое пособие семьям с детьми.

При этом минимальный заработок для получения этой выплаты будет установлен на уровне 10 МРОТ в год. Новое правило не распространяется на тех, кто не может работать по объективным причинам. Это может быть беременность, уход за детьми до 3 лет, инвалидность и даже безработица при условии регистрации в кадровом центре.

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