Россиян могут уволить за молчание о нарушениях на работе, тем более, если речь идет о серьезных рисках на производстве и если это касается угроз жизни и здоровью людей.

Если сотрудник решает об этих нарушениях промолчать, то может остаться без работы. Не менее опасно разглашать коммерческую тайну, персональные данные или участвовать в коллективных махинациях, например, скрывать недостачу или уводить клиентов к конкуренту за вознаграждение.

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