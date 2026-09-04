04 сентября, 11:45Город
В Москве одобрили проект КРТ двух участков в Басманном районе
Правительство Москвы одобрило проект комплексного развития территорий (КРТ) двух участков в Басманном районе. Там планируют возвести общественно-деловой комплекс.
На Верхней Сыромятнической улице разместятся офисы, отделения банков, торгово-развлекательные центры, помещения для занятий физкультурой и спортом, кафе и рестораны. Благодаря реализации проекта появятся больше 2,5 тысячи рабочих мест.
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