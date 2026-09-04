04 сентября, 07:45Общество
"Ноутбучники" стали предметом споров в московских кафе
Посетители кафе с ноутбуками, которых называют "ноутбучниками", стали предметом споров в Москве. Одни считают кафе местом для еды и отдыха, другие не видят проблемы в совмещении кофе и работы.
Работа из кафе стала частью удаленного формата для многих москвичей. Дома не всегда получается сосредоточиться из-за бытовых дел и отсутствия рабочего кабинета. Альтернативой для работы являются коворкинги и городские библиотеки с интернетом, розетками и тихими зонами.
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