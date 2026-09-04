"Ноутбучники" стали предметом споров в московских кафе

Посетители кафе с ноутбуками, которых называют "ноутбучниками", стали предметом споров в Москве. Одни считают кафе местом для еды и отдыха, другие не видят проблемы в совмещении кофе и работы.

Работа из кафе стала частью удаленного формата для многих москвичей. Дома не всегда получается сосредоточиться из-за бытовых дел и отсутствия рабочего кабинета. Альтернативой для работы являются коворкинги и городские библиотеки с интернетом, розетками и тихими зонами.

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