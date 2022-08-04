США объявили оспу обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения

Власти США объявили распространение оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. Об этом заявил глава Минздрава США Хавьер Бесерра. Он отметил, что правительство готово вывести меры реагирования на вирус на следующий уровень.

По словам Бесерры, на территории США к настоящему моменту зарегистрированы 6,6 тысячи заражений данной инфекцией. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.