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04 августа 2022, 22:45

Общество

США объявили оспу обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения

США объявили оспу обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения

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Власти США объявили распространение оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. Об этом заявил глава Минздрава США Хавьер Бесерра. Он отметил, что правительство готово вывести меры реагирования на вирус на следующий уровень.

По словам Бесерры, на территории США к настоящему моменту зарегистрированы 6,6 тысячи заражений данной инфекцией. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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