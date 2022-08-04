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04 августа 2022, 08:15

Политика

Пекин начал масштабные военные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня

Пекин начал масштабные военные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня

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Пекин начал масштабные военные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня. Как сообщило Центральное телевидение Китая, армия вышла на маневры в шести акваториях, практически окружив остров.

По объявленному плану, учения продлятся до 7 августа. До этого времени морским судам и самолетам запрещено заходить в районы, где находятся корабли ВМС Китая. Учения стали ответом Пекина на провокационный визит Нэнси Пелоси на Тайвань. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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