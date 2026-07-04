Более 20 тематических площадок открылись на Дне московского спорта в "Лужниках"

В "Лужниках" прошло одно из главных спортивных событий лета – День московского спорта. Мероприятия объединили более 20 тематических площадок, звездных атлетов и музыкальных исполнителей.

Любой желающий мог посетить мастер-классы от московских футбольных клубов, проверить знания в квизах, взять автографы у кумиров, а также поболеть за участников турниров по мини-футболу и финала медийной лиги.

О самых ярких моментах праздника рассказала ведущая Полина Ермолаева.