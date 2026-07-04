"Лужники" стали центром притяжения всех столичных атлетов 4 июля. Там стартовал День московского спорта.

Для участников открыты более 20 тематических площадок. Футбольные клубы проведут мастер-классы, квизы и автограф-сессии. Гости смогут поучаствовать в турнирах по мини-футболу, а также увидеть финал медийной лиги. Для любителей неклассических видов спорта весь день будет работать экстрим-парк, а также организуют полосу препятствий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.