04 июля, 11:30Спорт
"Лужники" стали центром притяжения всех столичных атлетов 4 июля
"Лужники" стали центром притяжения всех столичных атлетов 4 июля. Там стартовал День московского спорта.
Для участников открыты более 20 тематических площадок. Футбольные клубы проведут мастер-классы, квизы и автограф-сессии. Гости смогут поучаствовать в турнирах по мини-футболу, а также увидеть финал медийной лиги. Для любителей неклассических видов спорта весь день будет работать экстрим-парк, а также организуют полосу препятствий.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.