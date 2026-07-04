04 июля, 01:45Общество
Молодежный штаб организовал серию однодневных турпоходов для юных жителей Москвы
Молодежный штаб юга Москвы организовал серию однодневных турпоходов для юных жителей столицы. Для первого маршрута выбрали территорию Битцевского леса.
Участников разделили на команды и раздали им карты, чтобы они смогли пройти через все контрольные точки. Ребят сопровождают опытные путешественники, которые рассказывают об основах спортивного ориентирования.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.