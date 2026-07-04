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Новости

04 июля, 01:45

Общество

Молодежный штаб организовал серию однодневных турпоходов для юных жителей Москвы

Молодежный штаб организовал серию однодневных турпоходов для юных жителей Москвы

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Молодежный штаб юга Москвы организовал серию однодневных турпоходов для юных жителей столицы. Для первого маршрута выбрали территорию Битцевского леса.

Участников разделили на команды и раздали им карты, чтобы они смогли пройти через все контрольные точки. Ребят сопровождают опытные путешественники, которые рассказывают об основах спортивного ориентирования.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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