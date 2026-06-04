В Москве стали популярны тренинги с проживанием эмоций через образы диких зверей

В Москве набирают популярность необычные курсы, где людей учат "превращаться" в животных и проживать эмоции через поведение диких зверей. Организаторы считают, что это помогает снять внутреннее напряжение.

При этом психологи и врачи отмечают, что такие практики могут давать эмоциональную разрядку, но не заменяют лечение при серьезных тревожных и депрессивных состояниях.

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