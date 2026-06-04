Бьюти-туры в Южную Корею набирают популярность среди россиянок

Все больше россиянок отправляются в Южную Корею ради косметических процедур. Популярность набирают бьюти‑туры, которые включают организацию поездки и сопровождение, а перелет и проживание туристы оплачивают самостоятельно.

Несмотря на то, что Южная Корея остается одним из мировых центров косметологии с развитой аппаратной индустрией и широким выбором клиник, специалисты отмечают, что результат процедур может отличаться из-за различий в типах старения кожи у славянских и азиатских женщин.

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