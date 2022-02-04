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04 февраля 2022, 15:15

Происшествия

Фигуранта дела о взрывах в метро Москвы приговорили к пожизненному сроку

Фигуранта дела о взрывах в метро Москвы приговорили к пожизненному сроку

Суд приговорил фигуранта дела о терактах в московском метро к пожизненному сроку

Суд приговорил к пожизненному сроку причастного к теракту в метро Москвы в 2010 году

Суд начал выносить приговор обвиняемому в причастности к взрывам в метро Москвы 2010 года

Суд огласит приговор обвиняемому в организации терактов в столичном метро в 2010 году

Суд огласит приговор обвиняемому в причастности к взрывам в метро Москвы в 2010 году

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Педофила приговорили к пожизненному сроку после ужесточения закона о насилии над детьми

Суд приговорил Магомеда Нурова, обвиняемого в причастности к организации взрывов в Москве в 2010 году, к пожизненному сроку.

Также суд удовлетворил гражданский иск метрополитена к подсудимому на 17 миллионов рублей в качестве компенсации за повреждения состава и станций в результате взрывов. При этом четыре иска от потерпевших суд оставил без рассмотрения.

29 марта 2010 года в Москве на станциях метро "Лубянка" и "Парк культуры" в утренний час пик террористками были взорваны две бомбы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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