Фигуранта дела о взрывах в метро Москвы приговорили к пожизненному сроку

Суд приговорил Магомеда Нурова, обвиняемого в причастности к организации взрывов в Москве в 2010 году, к пожизненному сроку.

Также суд удовлетворил гражданский иск метрополитена к подсудимому на 17 миллионов рублей в качестве компенсации за повреждения состава и станций в результате взрывов. При этом четыре иска от потерпевших суд оставил без рассмотрения.

29 марта 2010 года в Москве на станциях метро "Лубянка" и "Парк культуры" в утренний час пик террористками были взорваны две бомбы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.