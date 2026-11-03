Башню "Москва-Сити" окрасили в цвета российского триколора в честь Дня народного единства

Жители и гости столицы 3 ноября могут наслаждаться праздничной подсветкой на комплексе "Москва-Сити". Одну из башен украсили мультимедийными флагами в честь предстоящего Дня народного единства.

Российский триколор на фасаде высотки видно даже из других районов города. Он настолько яркий, что наблюдать его можно даже сквозь туман, который держится в Москве уже не первый день.

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