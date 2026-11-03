Режим работы учреждений в Москве изменится 4 ноября

Режим работы учреждений в Москве изменится в День народного единства, 4 ноября. Часть социальных учреждений работать не будет, остальные продолжат принимать посетителей по расписанию праздничного дня.

Не будут работать Дворцы бракосочетаний, офисы "Мои документы" и центры "Московского долголетия", а также 8 государственных поликлиник. У других амбулаторных учреждений – сокращенный график.

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