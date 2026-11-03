Молодым отцам в России разрешат уходить во внеочередной отпуск. По трудовому кодексу мужчина вправе взять до 5 дней неоплачиваемого отдыха при рождении ребенка. Для этого нужно подать письменное заявление и приложить к нему свидетельство о рождении или просто справку из роддома.

Кроме того, супруг женщины, находящейся в отпуске по беременности и родам, может взять свой ежегодный оплачиваемый отпуск в любое удобное время – вне графика отпусков и независимо от стажа работы.

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