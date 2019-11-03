Торжественная церемония открытия акции "Ночь искусств" состоялась в музыкальном театре "Геликон-опера". Премьерой всероссийской программы в театре станет опера Рахманинова "Алеко".

Всего по Москве планируется примерно 250 концертов, театральных представлений, экскурсий и выставок. Площадки акции, при этом, будут даже в таких необычных местах, как вокзалы и аэропорт Шереметьево. Так, на Казанском вокзале выступят солисты Государственного академического русского хора имени Свешникова, артистка Елена Раевич и другие музыканты. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.