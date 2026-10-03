Двухдневный фестиваль бега "Моя столица" стартовал на Воробьевых горах

Все бегут: на Воробьевых горах стартовал масштабный легкоатлетический фестиваль "Моя столица". Ожидается, что в течение двух дней в нем примут участие более 17 тысяч бегунов со всей России и свыше 20 тысяч болельщиков.

Организаторы подготовили дистанции для спортсменов любого возраста и подготовки. Например, детский забег на 500 метров и "Розовый забег" на 3 километра в поддержку женского здоровья. А для стайеров – маршруты длиной 5, 10 и 21,1 километра.

Спортивную программу открыл забег профессиональных легкоатлетов на дистанцию 5 километров. Он прошел в формате гандикапа: девушки стартовали на 1 минуту 17 секунд раньше мужчин. За звание чемпиона в абсолютном зачете здесь боролись победители крупнейших стартов России: Владимир Никитин, Ринас Ахмадеев, Мария Ермакова, Дарья Шабунина и другие известные спортсмены.

Сразу после забега профессионалов на ту же трассу вышли любители. Разминку для них провел четырехкратный чемпион России, победитель Игр БРИКС и рекордсмен страны в беге на 400 метров с барьерами Федор Иванов.

Ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева прониклась атмосферой и тоже решила стать частью масштабного забега.



