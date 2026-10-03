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Новости

03 октября, 08:00

Город

Москвичам рассказали, чем заняться в столице в выходные

Москвичам рассказали, чем заняться в столице в выходные

До 11 градусов прогреется воздух в Москве 3 октября

Профессиональные спортсмены откроют полумарафон "Моя столица" в 9:00

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Ряд культурных и спортивных мероприятий пройдет в Москве 3 и 4 октября. В эти дни столица станет площадкой полумарафона "Моя столица". На спортивном фестивале ожидается более 30 тысяч участников и зрителей.

Провести выходные можно и в более спокойном темпе. На Тишинской площади пройдет Осенний бал кукол. Более 500 авторов представят коллекционные игрушки и арт-объекты. Кроме того, в Институте космических исследований РАН откроется ярмарка профессий. Гостей познакомят с космическими технологиями, пригласят в виртуальную реальность и расскажут, как попасть в отрасль.

В музее-заповеднике "Царицыно" открыта выставка, посвященная 155-летию со дня рождения родоначальника русского экспрессионизма Леонида Андреева. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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