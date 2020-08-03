Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 августа 2020, 19:30

Происшествия

Адвокаты обжалуют повторное решение суда по делу Кокорина и Мамаева

Адвокаты обжалуют повторное решение суда по делу Кокорина и Мамаева

Старших сестер Хачатурян будут судить присяжные

Уголовное дело возбудили по факту драки с участием десантников в Парке Горького

Мосгорсуд изменил приговор Павлу Мамаеву

"Москва и мир": арбузный сезон и ураган в США

Зачинщик драки с росгвардейцами в Парке Горького задержан

Защита Кокорина и Мамаева обжалует повторное решение суда по делу футболистов

Реконструкцию Филевского канализационного канала в Москве завершат осенью

Мосгорсуд продлил старшим сестрам Хачатурян запрет определенных действий

Мосгорсуд отменил апелляционный приговор Кокорину и Мамаеву

Адвокаты Кокорина и Мамаева обжалуют повторное решение суда. Ранее стало известно, что Александру Кокорину приговор не изменили, а Павлу Мамаеву реальный срок заменили исправительными работами.

Теперь, по словам адвокатов, Мамаев имеет право на компенсацию и реабилитацию за время, проведенное в колонии. А защита Кокорина считает, что его дело нельзя квалифицировать как хулиганство. Также к исправительным работам приговорили двух других осужденных по делу.

Сейчас все осужденные за драку уже на свободе. При этом футболисты играют за клубы Премьер-лиги. Мамаев выступает за "Ростов", а Кокорин 2 августа подписал контракт с московским "Спартаком". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествия суды видео Вероника Иващенко

Чем полезна езда на велосипеде?

Велосипед позволяет не давать большую нагрузку на суставы

Это прекрасный вариант вовлечь мозг в активную работу

Читать
закрыть

Нужно ли ужесточить контроль над производством кино в РФ?

Эксперты призывают ввести контроль для фильмов, снимающихся на государственные деньги

В случае провала продюсеры должны нести персональную ответственность

Читать
закрыть

Что можно собрать в лесах Подмосковья летом 2026 года?

Сезон сбора шампиньонов, опят и белых грибов начался

Среди ягод первой традиционно является лесная земляника

Читать
закрыть

Зачем россиянам ехать на Филиппины?

Главная достопримечательность Филиппин – остров Боракай с Белым пляжем

Остров Бохол знаменит шоколадными холмами – геологическими структурами конической формы

Читать
закрыть

С чем связан приказ Зеленского о скором завершении конфликта?

Эксперты уверены: заявления, скорее всего, отражают одно – Украина должна стремиться к миру

Читать
закрыть

Должны ли студенты организовывать фуршеты для экзаменационных комиссий?

Эксперты уверены: подобные случаи необходимо пресекать

Читать
закрыть

Почему пожилые увлеклись онлайн-караоке?

Увлечение позволяет быть в контакте, вспоминать тексты знакомых песен и общаться

Читать
закрыть

Чем опасны советы блогеров по увеличению груди?

При применении гормональных препаратов растет и жировая ткань

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика