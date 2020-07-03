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03 июля, 13:15

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Москвич открыл кафе на балконе

Москвич открыл кафе на балконе

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Москвич сделал кафе прямо у себя на балконе, клиенты получают еду на тросе. Житель сталинки Петр Марчук спускает ее с пятого этажа. Меню в заведении максимально простое. Например, посетитель может получить домашний пирог.

Желающих попробовать еду в таком месте оказалось очень много. Большинству задумка нравится.

Однако адвокат Дмитрий Седов напомнил, что производство пищи для продажи возможно только в том случае, если человек зарегистрировался как индивидуальный предприниматель или самозанятый. Также важно соблюдать санитарные нормы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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