График движения поездов на МЦД-3 изменится 3–5 июля

На третьем Московском центральном диаметре (МЦД-3) с 3 по 5 июля изменится расписание поездов из-за путевых работ в районе станции Зеленоград-Крюково.

С 23:00 до 11:00 на Ленинградском направлении поезда будут ходить с интервалом до 30 минут. На Казанском направлении также увеличатся интервалы движения.

Часть составов будут следовать по укороченным маршрутам до и от станций Ховрино и Сходня. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.