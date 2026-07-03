В Москве 3 и 4 июля перекроют ряд улиц из-за велофестиваля

В Москве из-за ночного велофестиваля 3 и 4 июля введут ограничения движения. Уже закрыт проезд в парковочном кармане Университетской площади у пересечения с улицей Косыгина.

С 20:30 3 июля будут перекрыты улицы Нижние Мневники, Народного Ополчения, 1905 года и Косыгина, а также Звенигородское и Воробьевское шоссе.

Кроме того, с 11:00 4 июля до 06:00 5 июля в поездах Московско-Тверской пригородной компании велосипеды можно будет провозить бесплатно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.