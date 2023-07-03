Польша и Германия не могут договориться о ремонте танков Leopard

Германия и Польша не могут договориться о том, кто будет ремонтировать танки Leopard, подбитые на Украине. По информации немецких СМИ, месяц назад в Польше специально для этого открыли новый завод. Однако руководство предприятия требует по 100 тысяч евро только за осмотр и диагностику каждой машины.

В Германии это стоит на порядок дешевле, но там недостаточно производственных мощностей. Кроме того, польская компания не хочет брать на себя какие-либо гарантии за ремонт.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.