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03 июля 2023, 07:45

В мире

Польша и Германия не могут договориться о ремонте танков Leopard

Польша и Германия не могут договориться о ремонте танков Leopard

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Германия и Польша не могут договориться о том, кто будет ремонтировать танки Leopard, подбитые на Украине. По информации немецких СМИ, месяц назад в Польше специально для этого открыли новый завод. Однако руководство предприятия требует по 100 тысяч евро только за осмотр и диагностику каждой машины.

В Германии это стоит на порядок дешевле, но там недостаточно производственных мощностей. Кроме того, польская компания не хочет брать на себя какие-либо гарантии за ремонт.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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