03 июля 2023, 07:45В мире
Польша и Германия не могут договориться о ремонте танков Leopard
Германия и Польша не могут договориться о том, кто будет ремонтировать танки Leopard, подбитые на Украине. По информации немецких СМИ, месяц назад в Польше специально для этого открыли новый завод. Однако руководство предприятия требует по 100 тысяч евро только за осмотр и диагностику каждой машины.
В Германии это стоит на порядок дешевле, но там недостаточно производственных мощностей. Кроме того, польская компания не хочет брать на себя какие-либо гарантии за ремонт.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.