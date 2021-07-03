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03 июля 2021, 20:53

Город

Как сделать столицу привлекательной для туристов

Как сделать столицу привлекательной для туристов

"Спорная территория": "рев Арбата"

"Это наш город": москвичи могут принять участие в пешеходных квестах для детей и родителей

"Москва и мир": летние веранды в столице и спасательная операция во Флориде

"Интервью": Дмитрий Пронин – о московском транспорте

"Москва и мир": летние веранды в столице и коронавирус в Японии

Салон красоты в центре Москвы опечатали за нарушение мер против COVID-19

Москвичи рассказали, посещают ли летние веранды

Ресторатор оценил решение продлить посещение летних веранд для москвичей без QR-кодов

Новый арт-объект на Красной площади вызвал споры среди москвичей

В рамках Московского урбанистического форума прошла дискуссия "NPS (Net Promoter Score или индекс потребительской лояльности. – Прим. ред.) москвича. Как вовлечь горожан в продвижение имиджа города?".

О том, что поможет столице завоевать сердца тревел-блогеров и туристов, рассказывали:

  • писатель и продюсер Александр Цыпкин;
  • журналист и москвовед Владимир Раевский;
  • руководитель коммуникационного проекта об устойчивом развитии "Город +1" Анастасия Попова";
  • основатель Российского ресторанного фестиваля, ресторанного медиа "Сысоев FM", гида GreatList.ru Александр Сысоев;
  • креативный директор АНО "Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы" Сергей Мешалкин.
город Москва онлайн

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

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Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

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Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

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Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

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Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

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Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

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Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

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Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

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