Как сделать столицу привлекательной для туристов

В рамках Московского урбанистического форума прошла дискуссия "NPS (Net Promoter Score или индекс потребительской лояльности. – Прим. ред.) москвича. Как вовлечь горожан в продвижение имиджа города?".

О том, что поможет столице завоевать сердца тревел-блогеров и туристов, рассказывали:

