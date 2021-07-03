03 июля 2021, 20:53Город
Как сделать столицу привлекательной для туристов
В рамках Московского урбанистического форума прошла дискуссия "NPS (Net Promoter Score или индекс потребительской лояльности. – Прим. ред.) москвича. Как вовлечь горожан в продвижение имиджа города?".
О том, что поможет столице завоевать сердца тревел-блогеров и туристов, рассказывали:
- писатель и продюсер Александр Цыпкин;
- журналист и москвовед Владимир Раевский;
- руководитель коммуникационного проекта об устойчивом развитии "Город +1" Анастасия Попова";
- основатель Российского ресторанного фестиваля, ресторанного медиа "Сысоев FM", гида GreatList.ru Александр Сысоев;
- креативный директор АНО "Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы" Сергей Мешалкин.