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03 июля 2012, 16:15

"Большая Москва": интервью с Ильей Краснером

"Большая Москва": интервью с Ильей Краснером

"Большая Москва": интервью с Рейниром де Граафом

"Большая Москва": интервью с Бернардо Секки и Паулой Вигано

"Большая Москва": интервью с Рикардо Бофиллом

"12 округов": Новости Новой Москвы

"Интервью": министра правительства Москвы Владимира Петросяна

Транспортные артерии "Большой Москвы": где они расположатся?

"Интервью":Ольга Ведина: Любая концепция — взгляд в будущее

"Интервью":Что будет с проектом "Большая Москва"?

"12 округов": Новости Троицкого и Новомосковского округов

В рамках программ по созданию в России электронного правительства Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Росреестр начинает вводить новую информационную систему. Что меняется с ее появлением? В чем смысл новой услуги? Какие сведения смогут узнать московские пользователи системы? Об этом Федор Баландин поговорил с заместителем руководителя Управления Росреестра по городу Москве Ильей Краснером.
Большая МоскваинтервьюРосреестрАлексей ВершининФедор Баландин

Новый челлендж зумеров шокировал соцсети

Дети едят стиральный порошок на камеру

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Как работает женская интуиция?

Женщины действительно обладают более высокой эмоциональной чувствительностью и реактивностью

У представительниц женского пола межполушарные связи развиты сильнее

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Чем заняться в Москве в последние выходные лета?

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Желающие могут посетить необычные занятия по пилатесу с использованием светодиодных LED-масок

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Как изменится жизнь россиян с внедрением 5G?

Эксперты уверены: в будущем интернет может стать полностью беспроводным

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Что известно об убийстве вдовы бывшего вице-премьера Дагестана?

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