"Большая Москва": интервью с Ильей Краснером

В рамках программ по созданию в России электронного правительства Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Росреестр начинает вводить новую информационную систему. Что меняется с ее появлением? В чем смысл новой услуги? Какие сведения смогут узнать московские пользователи системы? Об этом Федор Баландин поговорил с заместителем руководителя Управления Росреестра по городу Москве Ильей Краснером.