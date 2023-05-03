Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 мая 2023, 07:30

Спорт

ПСЖ отстранил Месси от тренировок на две недели за поездку в Саудовскую Аравию

ПСЖ отстранил Месси от тренировок на две недели за поездку в Саудовскую Аравию

Новости часа: Путин рассказал о ходе восстановительных работ в новых регионах

"The City": новые столичные музеи и коворкинги

Баскетболист ЦСКА Алексей Швед получил черепно-мозговую травму

"Актуальный репортаж": московское "Динамо" отметило столетие клуба

ФК "Спартак" обыграл сталинградское "Динамо" в ретро-матче легенд

"Мой район. Навигатор": в Москве достроили академию спорта "Динамо"

Китайский шахматист Дин Лижэнь обыграл россиянина Яна Непомнящего и стал чемпионом мира

"Московский спорт": Тамерлан Башаев

Китайский гроссмейстер стал чемпионом мира по шахматам

Футболиста Лионеля Месси отправили в двухнедельный отпуск за свой счет. Аргентинский нападающий лишен мяча, тренировок и зарплаты.

На "скамейку штрафников" он попал за поездку в Саудовскую Аравию, о которой не предупредил руководство французского футбольного клуба ПСЖ. В клубе отметили, что у них новая спортивная политика, а пренебрегать ею не могут даже звезды футбола.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортвидеоКристина КурумаИван Лозовой

Чем отказ от отпуска угрожает здоровью?

Внезапная потеря сознания возможна при сильном переутомлении

Читать
закрыть

Чего ждать от надвигающейся на столицу "Бернадетт"?

Циклон принесет грозы, сильные порывы ветра и, возможно, град

Читать
закрыть

Остался ли маневр для снижения ключевой ставки в РФ?

В Банке России рассказали: что возможности для снижения ключевой ставки существенно сократились

Читать
закрыть

Почему россияне стали чаще покупать антистресс-пельмени?

Они стимулируют нервные окончания на рука, отправляя определенные сигналы в мозг

Читать
закрыть

Запретят ли делать маникюр детям до 14 лет?

Новый государственный стандарт на парикмахерские услуги вступит в силу с 1 декабря

При этом детям будет доступен щадящий гигиенический уход

Читать
закрыть

Что известно об убийстве 5-летней девочки матерью в Ачинске?

Женщина рассказала, что умысел возник спонтанно

Читать
закрыть

Почему мужчины во всем мире массово теряют тестостерон?

В первую очередь это связано с эпидемией ожирения, а вторая причина – эндокринные дизрапторы

Читать
закрыть

Откуда у россиянок берется чрезмерная привязанность к сыновьям?

Эксперты уверены: такое происходит из-за дефицита женской идентичности

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика