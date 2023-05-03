ПСЖ отстранил Месси от тренировок на две недели за поездку в Саудовскую Аравию

Футболиста Лионеля Месси отправили в двухнедельный отпуск за свой счет. Аргентинский нападающий лишен мяча, тренировок и зарплаты.

На "скамейку штрафников" он попал за поездку в Саудовскую Аравию, о которой не предупредил руководство французского футбольного клуба ПСЖ. В клубе отметили, что у них новая спортивная политика, а пренебрегать ею не могут даже звезды футбола.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.