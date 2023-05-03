03 мая 2023, 07:30Спорт
ПСЖ отстранил Месси от тренировок на две недели за поездку в Саудовскую Аравию
Футболиста Лионеля Месси отправили в двухнедельный отпуск за свой счет. Аргентинский нападающий лишен мяча, тренировок и зарплаты.
На "скамейку штрафников" он попал за поездку в Саудовскую Аравию, о которой не предупредил руководство французского футбольного клуба ПСЖ. В клубе отметили, что у них новая спортивная политика, а пренебрегать ею не могут даже звезды футбола.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.