Участок салатовой ветки метро закроют 10 марта

Участок салатовой ветки метро 10 марта закроют из-за ввода новых станций, передает телеканал Москва 24. Будут закрыты станции Бутырская и Фонвизинская. Это связано с вводом в работу трех новых платформ – Окружной, Верхних Лихоборов и Селигерской. Из-за ограничений поезда на салатовой ветке будут ходить только до Марьиной Рощи. Там, а также возле Петровско-Разумовской, будут работать сотрудники, которые помогут пассажирам выбрать удобный маршрут для пересадки. Новый участок салатовой ветки поможет разгрузить серую и зеленую линии, а также наземный транспорт. Планируется, что ежедневно новыми станциями будут пользоваться порядка 150 тысяч пассажиров.