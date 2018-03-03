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03 марта 2018, 09:15

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Участок салатовой ветки метро закроют 10 марта

Участок салатовой ветки метро закроют 10 марта

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Участок салатовой ветки метро 10 марта закроют из-за ввода новых станций, передает телеканал Москва 24. Будут закрыты станции Бутырская и Фонвизинская. Это связано с вводом в работу трех новых платформ – Окружной, Верхних Лихоборов и Селигерской. Из-за ограничений поезда на салатовой ветке будут ходить только до Марьиной Рощи. Там, а также возле Петровско-Разумовской, будут работать сотрудники, которые помогут пассажирам выбрать удобный маршрут для пересадки. Новый участок салатовой ветки поможет разгрузить серую и зеленую линии, а также наземный транспорт. Планируется, что ежедневно новыми станциями будут пользоваться порядка 150 тысяч пассажиров.
видео Алина Гилева транспорт

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