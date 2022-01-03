Автор любительского ролика о ДТП на Новорижском шоссе рассказал о жизни год спустя

Корреспондент телеканала Москва 24 встретилась с телезрителем Александром, который 11 января 2021 года прислал в редакцию видео с последствиями ДТП на Новорижском шоссе.

Водитель грузовика протаранил колонну из четырех военных автобусов. Внутри были солдаты-срочники, которые возвращались с полигона. Проезжавшему мимо Александру удалось снять уникальный ролик.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.