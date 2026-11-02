Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 2 ноября

Первый снег в Москве возможен во вторник, 3 ноября. К ночи на столицу снова опустится туман, температура воздуха составит около нуля. По словам ведущего специалиста Центра погоды "Фобос" Михаила Леуса, к вечеру температура опустится до плюс 1–3 градусов, а в конце ночи, к утру следующего дня в Москве – составит около 0. Днем 3 ноября характер погоды будет определяться атмосферным фронтом с северо-запада. Погода ожидается преимущественно облачная. Во второй половине дня пройдут кратковременные дожди. Вечером местами среди капель дождя закружат первые в этом году снежинки.

Несмотря на такие прогнозы, температура остается все еще выше нормы, поэтому сезон электросамокатов пока продолжится. Как сообщили в Дептрансе, решение о его окончании примут, исходя из реальной погоды, а не по календарю. Главный критерий – безопасность на дорогах. Поэтому сезон аренды завершится, когда в городе установится стабильный минус. О последнем дне проката предупредят заранее, чтобы москвичи успели перестроить маршруты.

Сезон простуд в Москве под контролем. Эпидемиологическая ситуация по гриппу полностью соответствует норме, а пороги заболеваемости не превышены. Как отметили в столичном Роспотребнадзоре, по сравнению с прошлой неделей в городе зафиксирован спад – болеть реже стали как дети, так и взрослые. На данный момент большинство больничных москвичи берут из-за ОРВИ, а главным возбудителем простуд остаются риновирусы. Однако врачи напоминают, что из-за скорого похолодания об укреплении иммунитета забывать точно не стоит.

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